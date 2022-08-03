03.08.2022 12:37 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 3 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 3 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 50 легковиків;

«Угринів» - 40 легковиків;

«Рава-Руська» - 80 легковиків, 3 автобуси;

«Краківець» - 40 легковиків;

«Шегині» - 30 легковиків;

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легковиків.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легковиків, 6 автобусів.

За добу 2 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 41 тисяча осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.