12.07.2022 15:15 Виталий Хиневич

Украинцам выплатят остатки льгот за жилищно-коммунальные услуги

Ощадбанк переведет денежные средства на банковские счета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Сообщается, что в течение июля Ощадбанк перечислит на счета 325 тысяч человек, получающих льготы на жилищно-коммунальные услуги, остатки средств льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов. В результате люди получат на свои счета средства на общую сумму около 410 миллионов гривен.

"Несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с военным положением и большим количеством внутренне перемещенных лиц, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, которые были сформированы на учетных записях льготников по состоянию на 01.06.2022. На данный момент проверка завершена и вся необходимая информация передана в Ощадбанк", — сообщил министр социальной политики Марина Лазебная.

Ощадбанк проинформирует людей смс-сообщением или информационным сообщением через электронные средства связи (при наличии в банке информации о номере мобильного телефона льготника).

Узнать об объеме остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте Ощадбанка.

Напомним, «Ощадбанк» начинает прием заявок на выдачу микрогрантов "єРобота".