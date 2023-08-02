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02.08.2023  16:37   Дмитро Колонєй

Загарабники готують нову хвилю фейків та намагаються налаштувати Європу проти українців

Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у РФ готують черговий пакет провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних чвар:
 

Теми для вкидання у Німеччини Франції Ізраїлю та США

 
  • «Африканці: «Франція, забирайся», Ласкаво просимо, Росія»,
  • «Тихоокеанські танці Макрона на граблях»,
  • «Економіку Німеччини очікує обвал»,
  • «Криза вже прийшла у кожну оселю»,
  • «Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа».
Росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу. 
 
Наприклад: «Як випливає з даних Destatis, сукупна заборгованість органів соціального забезпечення минулого року скоротилася більш ніж на 47 млрд. євро (і це з урахуванням зростання витрат на здобуття українських біженців). Безперечно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи це хвилює федеральний уряд. Воно надто зайняте постачанням танків та боєприпасів для України».

Матеріали для українського інформпростору 

 
  • «Хто хабарі бере, а хто на фронт йде»,
  • «Політичний спаринг: коли почнеться бій?»,
  • «Тушіть світло – виборів не буде»,
  • «Так військовий чи мирний час?» тощо.
 
Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші «важливіші» проблеми.
 
Нагадуємо, що раніше РЕДПОСТ розповідав, що окупанти розповсюджують фейк про мобілізацію в Україні.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, фейки
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