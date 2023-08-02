02.08.2023 16:37 Дмитро Колонєй
Загарабники готують нову хвилю фейків та намагаються налаштувати Європу проти українців
Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, у РФ готують черговий пакет провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних чвар:
Теми для вкидання у Німеччини Франції Ізраїлю та США
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«Африканці: «Франція, забирайся», Ласкаво просимо, Росія»,
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«Тихоокеанські танці Макрона на граблях»,
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«Економіку Німеччини очікує обвал»,
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«Криза вже прийшла у кожну оселю»,
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«Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа».
Росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу.
Наприклад: «Як випливає з даних Destatis, сукупна заборгованість органів соціального забезпечення минулого року скоротилася більш ніж на 47 млрд. євро (і це з урахуванням зростання витрат на здобуття українських біженців). Безперечно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи це хвилює федеральний уряд. Воно надто зайняте постачанням танків та боєприпасів для України».
Матеріали для українського інформпростору
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«Хто хабарі бере, а хто на фронт йде»,
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«Політичний спаринг: коли почнеться бій?»,
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«Тушіть світло – виборів не буде»,
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«Так військовий чи мирний час?» тощо.
Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші «важливіші» проблеми.
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