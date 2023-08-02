02.08.2023 16:58 Дмитро Колонєй

Різко падає у ціні популярний овоч: який та чому саме

Про це розповіли аналітики ринку

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Delo.ua, в Україні стрімко падає у ціні морква. Це зазначают аналітики ринку.

Чому знижується у ціні морква

Зростає виробництво овоча

Зростає пропозиція коренеплодів на ринку

Невисокий попит.

Фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни.

На сьогоднішній день морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Наразі морква в українських господарствах вже в середньому на 22% дешевша, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Що буде з цінами на моркву далі

Гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, якщо темпи збуту цієї продукції не прискоряться.