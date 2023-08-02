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02.08.2023  16:58   Дмитро Колонєй

Різко падає у ціні популярний овоч: який та чому саме

Про це розповіли аналітики ринку

Падає у ціні морква: у якій мірі та чому саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Delo.ua, в Україні стрімко падає у ціні морква. Це зазначают аналітики ринку.
 

Чому знижується у ціні морква

 
  • Зростає виробництво овоча
  • Зростає пропозиція коренеплодів на ринку 
  • Невисокий попит.
  • Фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни. 
 
 
На сьогоднішній день морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. 
 
Наразі морква в українських господарствах вже в середньому на 22% дешевша, ніж в аналогічний період у 2022 році. 
 

Що буде з цінами на моркву далі

Гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, якщо темпи збуту цієї продукції не прискоряться.
 
Источник:   Delo.ua
 Тэги:  прогноз, ціна, морква
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