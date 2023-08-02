02.08.2023 16:58 Дмитро Колонєй
Різко падає у ціні популярний овоч: який та чому саме
Про це розповіли аналітики ринку
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Delo.ua, в Україні стрімко падає у ціні морква. Це зазначают аналітики ринку.
Чому знижується у ціні морква
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Зростає виробництво овоча
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Зростає пропозиція коренеплодів на ринку
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Невисокий попит.
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Фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни.
На сьогоднішній день морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Наразі морква в українських господарствах вже в середньому на 22% дешевша, ніж в аналогічний період у 2022 році.
Що буде з цінами на моркву далі
Гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, якщо темпи збуту цієї продукції не прискоряться.
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