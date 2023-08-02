У Харкові продовжують розбирати завали після ворожої атаки БПЛА (відео)

2 серпня у місті Харкові продовжується робота з розбору завалів у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку було атаковано ворожим дроном.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 серпня Харків було атаковано кількома безпілотниками рф.
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Сьогодні здаватися в полоні своїх бажань і почуттів буде набагато легшим від звичайного. Завести нове хобі, нових друзів, ворогів або навіть новий роман дуже можливо.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.
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