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02.08.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують розбирати завали після ворожої атаки БПЛА (відео)

2 серпня у місті Харкові продовжується робота з розбору завалів у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку було атаковано ворожим дроном.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з рятувальниками Луганщини за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводять роботи з розбору аварійних конструкцій на покрівлі та верхніх поверхах зруйнованої будівлі.
 
Наразі на місці події працюють близько 20 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 серпня Харків було атаковано кількома безпілотниками рф.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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