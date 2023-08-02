02.08.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують розбирати завали після ворожої атаки БПЛА (відео)

2 серпня у місті Харкові продовжується робота з розбору завалів у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку було атаковано ворожим дроном.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з рятувальниками Луганщини за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводять роботи з розбору аварійних конструкцій на покрівлі та верхніх поверхах зруйнованої будівлі.

Наразі на місці події працюють близько 20 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 серпня Харків було атаковано кількома безпілотниками рф.