02.08.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові встановили національний рекорд до Всесвітнього дня радості

У Всесвітній день радості в місті Харкові встановили національний рекорд України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

1 серпня громадська організація «Можливості. Мотивація. Медіа» провела захід, під час якого близько 500 дітей віком від 6 до 9 років одночасно отримали дзвінок-вітання від анімованого персонажа Морквинки через додаток «Ізі Бізі».

Протягом 20 хвилин діти малювали, гралися та виконували інтерактивні завдання разом з новим другом. Цей рекорд офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Для встановлення рекорду за кожною Морквинкою «сховався» волонтер, який за допомогою програми керував діями та голосом персонажа. В ініціативі, спрямованій на психологічну підтримку дітей, взяли участь міжнародні волонтерські організації, всеукраїнські благодійні фонди, студенти 40 університетів України, підприємці, психологи та вчителі.

«Завдяки роботі харківських психологів, педагогів та IT-фахівців 512 дітей майже з усіх областей України об'єдналися та отримали привітання від віртуального друга. Мета ініціативи - подарувати українським дітям позитивні емоції, які змогли б прибрати з їхньої пам'яті всі ті страхи та травматичні спогади, що вони переживають зараз разом із дорослими», - зазначили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту.