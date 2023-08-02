    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік годував та забезпечував житлом окупантів
02.08.2023  15:52   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік годував та забезпечував житлом окупантів

Чекає на суд мешканець Харківщини, який допомагав ворогу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 60-річний чоловіка допомагав ворогу під час окупації с. Волохів Яр Ізюмського району:
 
  • добровільно надав загарбникам свій будинок, де вони тривалий час проживали,
  • на його подвір’ї розмістилася зброя та військова техніка ворога
  • на території свого помешкання організував «пункт питания» для окупантів. Тим, хто не міг добратись, він на власному автомобілі розвозив їжу на блокпости. 
  • вказав російським військовослужбовцям вигідне місце розташування військової техніки для ведення вогню по позиціях ЗСУ. 
За відданість обвинувачений отримав від російських військових у якості подарунку трактор. 
 
Нині колаборант перебуває під вартою. Його судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині герой пропагандиського ролика окупантів піде під суд.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  колабрант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Надзвичайні події Мешканка Харківщини закликала підтримувати окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 