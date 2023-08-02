02.08.2023 15:52 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік годував та забезпечував житлом окупантів
Чекає на суд мешканець Харківщини, який допомагав ворогу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 60-річний чоловіка допомагав ворогу під час окупації с. Волохів Яр Ізюмського району:
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добровільно надав загарбникам свій будинок, де вони тривалий час проживали,
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на його подвір’ї розмістилася зброя та військова техніка ворога
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на території свого помешкання організував «пункт питания» для окупантів. Тим, хто не міг добратись, він на власному автомобілі розвозив їжу на блокпости.
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вказав російським військовослужбовцям вигідне місце розташування військової техніки для ведення вогню по позиціях ЗСУ.
За відданість обвинувачений отримав від російських військових у якості подарунку трактор.
Нині колаборант перебуває під вартою. Його судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині герой пропагандиського ролика окупантів піде під суд
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