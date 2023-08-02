02.08.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області горів гараж та автомобіль

У власника господарства рятувальники виявили опіки кінцівок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

1 серпня о 19:16 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селищі міського типу Рогань.

До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та відділення Місцевої пожежної команди Роганської селищної ради.

На момент їх прибуття горів гараж та автомобіль "Оpel Omega" на площі 50 м.кв.Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол.

О 19 год. 32 хв. вогонь вдалося локалізувати, а о 20 год. 51 хв. повністю ліквідувати.

У власника господарства виявили опіки кінцівки лівої руки, проте від госпіталізації він відмовився. За попередніми даними, причина виникнення пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.