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02.08.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області горів гараж та автомобіль

У власника господарства рятувальники виявили опіки кінцівок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
1 серпня о 19:16 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селищі міського типу Рогань.
 
До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та відділення Місцевої пожежної команди Роганської селищної ради. 
 
На момент їх прибуття горів гараж та автомобіль "Оpel Omega" на площі 50 м.кв.Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол.
 
О 19 год. 32 хв. вогонь вдалося локалізувати, а о 20 год. 51 хв. повністю ліквідувати. 
 
У власника господарства виявили  опіки кінцівки лівої руки, проте від госпіталізації він відмовився. За попередніми даними, причина виникнення пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів Харківщині сталося п'ять пожеж у прифронтовому селі Петропавлівка.
 
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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