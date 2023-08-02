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02.08.2023  14:03   Рита Парфенова

У Харкові розглянуть справу колишнього поліцейського, що зрадив за 45 тисяч російських рублів

У Харкові заочно судитимуть вже колишнього поліцейського, який продався окупантам за 45 тисяч російських рублів

судитимуть вже колишнього поліцейського

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, наприкінці травня 2022 року в окупованому дільничний офіцер у смт Шевченкове Куп‘янського району перейшов на бік ворога.

Спочатку він проводив патрулювання, незаконно затримував місцевих жителів, здійснював прийом заяв та повідомлень про злочини і події, розглядав та документально оформлював їх відповідно до законодавства рф.

У липні минулого року зрадник вже офіційно «працевлаштувався» до «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Там чоловік обійняв посаду «и. о. участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».

Обвинувачений незаконно вилучав у місцевих мешканців зброю та передавав її російським військовим.

Згодом зрадник став «оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

За присягу на вірність рф український правоохоронець щомісячно отримував заробітну плату в 45 тисяч російських рублів.  

Перед деокупацією Харківщини зрадник разом з окупантами втік на територію держави-агресора. Нині він перебуває у розшуку.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Чоловіка судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено посіпаку окупантів.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
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