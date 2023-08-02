02.08.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік чинив домашнє насильство

Харків'янин вигнав дружину на вулицю, а сам залишився вдома у нетверезому стані з п'ятимісячною дитиною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

31 липня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення від 28-річної жінки про те, що між нею та чоловіком виник конфлікт. Кривдник вигнав з квартири дружину та залишився з 5-місячною дитиною.

На місце події виїжджали начальник сектору протидії домашньому насильству Олексій Кулик та інспектори. Поліцейські до квартири потрапити не змогли, чоловік не відчиняв. На допомогу викликали співробітників ДСНС. За допомогою спеціальних засобів вони потрапили до квартири через вікно на 5 поверсі та відчинили двері з середини.

В квартирі правоохоронці виявили немовля та 33-річного чоловіка в стані алкогольного спяніння, він спав.

Щодо чоловіка поліцейські склали протокол за ч.1 ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.