Комунальники готують вулиці Харкова до зливів

Які міри приймають комунальники Харкова через щоденні дощі розповіли у КП "КВЗК".
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахіці підприємства
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Сьогодні здаватися в полоні своїх бажань і почуттів буде набагато легшим від звичайного. Завести нове хобі, нових друзів, ворогів або навіть новий роман дуже можливо.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.
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