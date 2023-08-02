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02.08.2023  14:36   Дмитро Колонєй

Комунальники готують вулиці Харкова до зливів

Які міри приймають комунальники Харкова через щоденні дощі розповіли у КП "КВЗК".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахіці підприємства  

  • прочищають решітки дощоприймальних колодязів
  • прочистили ділянки зливостоків на вул. Амосова, узвозі Бурсацькому, вул. Бучми та ін.
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Миру, пр. Любові Малої, пр. Людвіга Свободи, вул. Морозова й вул. Тарасівській,
  • прочищають дощоприймачі вздовж вулично-дорожньої мережі міста.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські комунальники завершили перекладку 600 метрів колектора під проспектом Гагаріна.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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