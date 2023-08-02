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02.08.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники завершили перекладку 600 метрів колектора проспектом Гагаріна

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» завершили перекладку 600 метрів каналізаційного трубопроводу діаметром 1500 мм та продовжують благоустрій території проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна у Слобідському районі, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 2 серпня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, монтажні роботи із заміни каналізаційного колектора закінчено у повному обсязі, бригади комплексу продовжують виконувати супутні заходи.
 
«Наразі вийшли на фінальний етап виробництва. Зокрема, закінчили демонтаж тимчасових допоміжних конструкцій – паралельного трубопроводу з перекачування стоків, електричних та насосних агрегатів.
 
Завдяки встановленню цього обладнання наші споживачі в процесі заміни колектора не відчули жодних змін та дискомфорту. Після виконання всіх необхідних технологічних процесів оновлена ділянка колектор знову функціонує у заданому режимі та перекачує колишній обсяг стоків», - наголосив Ігор Вороненко.
 
За його словами, продовжуються роботи супутнього характеру – благоустрій території проведення ремонтних робіт, зворотне засипання котловану піском та щебенем. До кінця серпня підготуємо об'єкт для передачі дорожнім службам для подальшого асфальтування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські тепловики перекладають трубпровід, який об'єднує п'ять районів міста.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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