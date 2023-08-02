02.08.2023 13:28 Рита Парфенова

На Харківщині герой пропагандиського ролика окупантів піде під суд

Судитимуть мешканця Вовчанська, який брав участь у пропагандистських роликах окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, проросійський мешканець Вовчанська під час окупації міста військовими рф активно допомагав окупантам створювати антиукраїнський контент.



Зокрема, обвинувачений став героєм пропагандистського ролика, який знімали представники рф. Свідомо перекручуючи факти, щоб сформувати у потенційних глядачів позитивне ставлення до держави-агресорки, чоловік стверджував, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення України і руйнують цивільні об’єкти.



Транслюючи типові кремлівські наративи, обвинувачений назвав збройну агресію рф проти нашої держави «громадянським конфліктом».



Більше того, він закликав українських військових скласти зброю, повернутись додому і «не вірити в те, що росія напала на Україну».



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).



Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.