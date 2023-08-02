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02.08.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

За результатами двох сесій НМТ на Харківщині – 245 двохсотбальників

Додаткова сесія національного мультипредметного тесту проходила 17 та 19 липня в 20 тимчасових екзаменаційних центрах області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Як розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, у додатковій сесії національного мультипредметного тесту взяли участь 608 випускників.
 
«За результатами додаткового тестування маємо 16 двохсотбальників. Це 9 випускників міста Харкова, 3 – з Первомайського, а також по одному з Краснограда, Мерефи, Старого Мерчика та Високого. Навіть в умовах війни наші випускники змогли гарно підготуватися та на відмінно скласти тестування», – розповіла Віта Ковальська.
 
Варто зазначити, що на основній сесії НМТ у Харківській області, яка проходила з 7 по 20 червня, максимальні бали отримали 229 учасників. Тоді в тестуванні взяли участь близько 12 тисяч абітурієнтів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська академія посіла друге місце у рейтингу мистецьких вишів України.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, освіта
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