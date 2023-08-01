01.08.2023 12:01 Рита Парфенова

Харківська академія посіла друге місце у рейтингу мистецьких вишів України

Оприлюднений Перший всеукраїнський рейтинг мистецьких закладів вищої освіти за 2022-2023 навчальний рік.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, окремий рейтинг закладів мистецької освіти склала дослідницька компанія «Active Group».



У нього включено включено 13 закладів вищої освіти, три з яких розташовані у Харкові.

Заклади аналізувались за 18 параметрами, згрупованими у чотири блоки:«Академічна спроможність», «Кількість студентів», «Репутація та інформаційна активність», «Фінансові показники і відкритість». Вагомість кожного з показників ураховувалась із використанням коефіцієнтів, отриманих на підставі експертних думок представників галузі мистецької освіти та здобувачів такої освіти.



Із досить істотним відривом переможцем у рейтингу стала Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. Друге місце посіла Харківська державна академія культури, а третє – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.



Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського посів 4 місце, а Харківська державна академія дизайну і мистецтв - восьме.



Загалом Перший всеукраїнський рейтинг мистецьких ВНЗ за 2022-2023 навчальний рік виявився наступним: