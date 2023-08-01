01.08.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

З початку року за медичною допомогою через укуси тварин звернулися понад тисячу мешканців Харківщини

У поточному році в Харківській області зареєстровано 7 випадків сказу тварин: у 2 котів, 4 собак, 1 лисиці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

У першому півріччі 2023 року з приводу ушкоджень, нанесених тваринами, у лікувальні заклади звернулось 1160 осіб, з яких 552 (47,5 %) – мешканці м. Харків. Серед постраждалих, які звернулись за антирабічною допомогою, отримали ушкодження від тварин, що мають власників, 773 особи (66,6%), від бездомних тварин постраждало 372 особи (32,1%).

«Викликає занепокоєння дуже високий відсоток (70,5%) нещеплених тварин, які нанесли ушкодження людям, серед тих, що мають власників. Слід зауважити, що щеплення проти сказу домашнього улюбленця – необхідна складова турботи про нього та оточуючих»,- йдеться у повідомленні.

Найбільший відсоток ушкоджень отримано від собак (75,8%) та кішок (22,7%), від інших тварин (диких, щурів та ін.) постраждало 1,5%.