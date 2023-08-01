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01.08.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

З початку року за медичною допомогою через укуси тварин звернулися понад тисячу мешканців Харківщини

У поточному році в Харківській області зареєстровано 7 випадків сказу тварин: у 2 котів, 4 собак, 1 лисиці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
У першому півріччі 2023 року з приводу ушкоджень, нанесених тваринами, у лікувальні заклади звернулось 1160 осіб, з яких 552 (47,5 %) – мешканці м. Харків. Серед постраждалих, які звернулись за антирабічною допомогою, отримали ушкодження від тварин, що мають власників, 773 особи (66,6%), від бездомних тварин постраждало 372 особи (32,1%).
 
«Викликає занепокоєння дуже високий відсоток (70,5%) нещеплених  тварин, які нанесли ушкодження людям, серед тих, що мають власників.  Слід зауважити, що щеплення проти сказу домашнього улюбленця – необхідна складова турботи про нього та оточуючих»,- йдеться у повідомленні.
 
Найбільший відсоток ушкоджень отримано від собак (75,8%) та кішок (22,7%), від інших тварин (диких, щурів та ін.) постраждало 1,5%.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 1 серпня.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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