01.08.2023 12:24 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за добу

Протягом доби 29 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 87 вибухових предметів.

Як проводиться гуманітарне розмінування, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 31 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8 га території, з них 3500 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8,2 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.



Саперами виявлено та знешкоджено 50 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 156 саперів та 63 одиниць техніки.



Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3373 га території, 277 км автомобільних доріг, 2322 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 74 тис. 490 ВНП.