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02.08.2023  12:54   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу Харківщини показали в прокуратурі

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів міста Куп'янськ на села Подоли 1 серпня 2023 року

наслідки обстрілів Куп'янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, 1 серпня близько десятої години вечора зс рф вкотре обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено автомобіль та приватний будинок. Попередньо, обстріл вівся з РСЗВ.

наслідки обстрілів Куп'янського району

Також близько четвертої години ранку ворог з артилерії обстріляв с. Подоли Куп’янського району, в результаті чого пошкоджено приватний будинок.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували черговий воєнний злочин держави-агресорки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.

 

наслідки обстрілів Куп'янського району

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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