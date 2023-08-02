02.08.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Прагне вступити до лав ЗСУ: на Харківщині мігранту з Казахстану допомагають отримати український паспорт

Днями до Слобідського відділу ГУ ДМС у Харківській області звернувся звернувся колишній громадянин Казахстану, який вже 32 роки проживає в Україні без жодних документів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Чоловік прагне вступити до лав ЗСУ, але через відсутність українського паспорта це виявилось неможливим.

Олександр приїхав до Харкова ще в студентські роки до набуття Україною незалежності. Останнім часом він мешкав у Харківській області. Після початку повномасштабної війни пережив окупацію, а згодом переїхав до обласного центру, оскільки його будинок зруйнували ворожі снаряди.

Міграційники пояснили чоловіку послідовність дій для отримання українського паспорта. Олександр звернувся до консульства Казахстану за підтвердженням, що не є громадянином цієї країни, та набув статусу особи без громадянства.

Наразі мігрант розуміє важливість вчасного документування і продовжує свій шлях до лав ЗСУ.