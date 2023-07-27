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27.07.2023  15:24   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини закликала підтримувати окупантів

На Харківщині оголосили підозру прибічниці ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 55-річна мешканка села Оскіл на Харківщині виправдовувала дії ворога:
  • жінка публічно закликала місцеве населення до підтримки рішень та дій держави-агресора та її збройних формувань,
  • підбурювала громадян до співпраці з окупаційною владою.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть фельдшерку, яка віддала окупантам амбулаторію

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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  колабрант, зрада, харків
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