Мешканка Харківщини закликала підтримувати окупантів

На Харківщині оголосили підозру прибічниці ворога.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть фельдшерку, яка віддала окупантам амбулаторію
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
27 липня 1900 року виходець із Гамбурга, американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.
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