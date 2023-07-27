27.07.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області «зливав» рашистам напрямки польотів бойових гелікоптерів ЗСУ

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі.

Найбільше ворога цікавили напрямки польотів армійської авіації ЗСУ, зокрема ударних вертольотів.Також він передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту.

Крім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об’єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян. За даними слідства, російським інформатором виявився місцевий житель, який був «на зв’язку» з бойовиком одного з окупаційних угруповань рф на східному фронті.

Отримані розвіддані ворожий поплічник передавав своєму «контактеру» у закритий чат в одному з популярних месенджерів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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