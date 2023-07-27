27.07.2023 14:25 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 27 липня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1500 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Водій автотранспортних засобів – 19 300 грн
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2. Електрогазозварник – 18 000 грн
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3. Інженер – 16 250 грн
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4. Економіст з фінансової роботи – 15 400 грн
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5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 15 000 грн
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6. Маляр – 14 990 грн
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7. Слюсар-ремонтник – 14 320 грн
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8. Архіваріус – 13 650 грн
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9. Вихователь – 13 000 грн
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10. Оператор пульта керування – 12 000 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна знайти на сайті.
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