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27.07.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінку підозрюють у розповсюджені наркотиків

Зловмисниця перебувала на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Наркотичні засоби, які жінка отримувала під час лікування, вона реалізовувала мешканцям району.
 
27 липня поліцейські провели санкціонований обшук в помешканні зловмисниці. Вдома у 38-річної жінки виявлена документація на отримання «метадону» в різних центрах та наркотичний засіб. 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
Слідчі Лозівського районного відділу поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)  Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ексгумували труп чоловіка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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