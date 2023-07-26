26.07.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп чоловіка

Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, торік у березні під час російського обстрілу села Циркуни Харківського району загинув 81-річний місцевий мешканець.

Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

26 липня прокурор, слідчий ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та експерт-криміналіст провели ексгумацію.

Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).