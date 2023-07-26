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26.07.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп чоловіка

Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, торік у березні під час російського обстрілу села Циркуни Харківського району загинув 81-річний місцевий мешканець. 
 
Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
 
26 липня прокурор, слідчий ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та експерт-криміналіст провели ексгумацію.
 
Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували пожежі на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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