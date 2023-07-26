26.07.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Мешканка Салтівського району Харкова відсвяткувала 103-річчя

Ольга Йосипівна Ільїна відсвяткувала 103-річчя. Від імені міського голови Ігоря Терехова з визначною датою Ольгу Йосипівну привітав голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в райадміністрації, після закінчення школи вона вступила до Харківського медичного інституту, який під час окупації міста евакуювали.

У 1943 році повернулася до Харкова та була мобілізована у новостворену Польську дивізію, з якою дійшла до Берліна у званні капітана медичної служби. Там зустріла свого майбутнього чоловіка, начальника польового шпиталю.

Після закінчення війни повернулася додому і до 70 років працювала лікарем. Нагороджена медалями «За звільнення Варшави», «За Одру, Нису і Балтику».

Від імені міського голови Ігоря Терехова з визначною датою Ольгу Йосипівну привітав голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій. Він побажав їй міцного здоров’я та довгих років життя.