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26.07.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Мешканка Салтівського району Харкова відсвяткувала 103-річчя

Ольга Йосипівна Ільїна відсвяткувала 103-річчя. Від імені міського голови Ігоря Терехова з визначною датою Ольгу Йосипівну привітав голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в райадміністрації, після закінчення школи вона вступила до Харківського медичного інституту, який під час окупації міста евакуювали.
 
У 1943 році повернулася до Харкова та була мобілізована у новостворену Польську дивізію, з якою дійшла до Берліна у званні капітана медичної служби. Там зустріла свого майбутнього чоловіка, начальника польового шпиталю.
 
Після закінчення війни повернулася додому і до 70 років працювала лікарем. Нагороджена медалями «За звільнення Варшави», «За Одру, Нису і Балтику».
 
Від імені міського голови Ігоря Терехова з визначною датою Ольгу Йосипівну привітав голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій. Він побажав їй міцного здоров’я та довгих років життя.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харкыв, свято, 103-річчя
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