Рівень радіації у Харкові та області на 26 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 25 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,16 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 25 липня.
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