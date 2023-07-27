27.07.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині викрили посадовця, який під час війни допустив неякісний ремонт на 18 мільйонів гривень

Співробітники СБУ викрили посадовця Служби автомобільних доріг Харківської області, внаслідок службової недбалості якого державі завдано істотної матеріальної шкоди.

Фото: Владислав Абдула

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, провідний інженер відділу якості, технічного контролю та експлуатаційного утримання автомобільних доріг не перевірив належним чином якість проведеного ремонту автодороги державного значення, що з'єднує Лозову, Близнюки, Барвінкове і Велику Комишуваху на Харківщині. Ці роботи проводилися влітку та восени минулого року однією з місцевих комерційних фірм на замовлення державного підприємства "Служба автомобільних доріг Харківської області".

Встановлено, що в результаті ремонту якість асфальтобетону на цій дорозі не відповідала будівельним нормам, а фактична товщина вирівнюючого покриття була меншою, ніж вказано у документах.

Це призвело до безпідставного перерахування Службою автомобільних доріг Харківської області державних коштів комерційній фірмі-підряднику.

До того ж, неякісно проведений ремонт цієї дороги у минулому році призвів до необхідності проведення нових відновлювальних робіт вже у березні цього року.

За підрахунками правоохоронців, внаслідок неналежного виконання інженером своїх службових обов'язків державі було завдано збитків на суму майже 18 млн грн.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів службовцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.