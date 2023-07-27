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27.07.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Готував нову повітряну атаку рф на Харків: СБУ затримала агента російської розвідки

Зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.
 
Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який займався підготовкою нового повітряного удару рф по Харкову.
Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони.
 
Крім того, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій.
 
Під час таких «вилазок» фігурант намагався також визначити деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств.
 
Співробітники СБУ затримали ворожого агента «на гарячому» поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості.
 
За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення.
 
Під час обшуку за адресою проживання затриманого виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
 
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській та Харківській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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