26.07.2023 18:09 Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейська перейшла на бік ворога, а потім втекла

Жінці, яка співпрацювала з окупантами на Харківщині, оголосили підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Вовчанська 23-річна співробітницею поліції, перейшла на бік ворога та добровільно погодилась співпрацювати з окупантами:

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у квітні 2022 року вона обійняла посаду «начальника отдела кадрового обеспечения» у псевдоправоохоронному органі — так званому «відділі поліції».

проводила співбесіди з кандидатами на працевлаштування

складала проєкти трудових договорів.

формувала списки особового складу та електронної бази співробітників та їх родин для подальшого отримання гуманітарної допомоги від загарбників,

відповідала за облік співробітників, які подали документи на отримання паспортів РФ.

забезпечувала проведення службових розслідувань за фактами порушення службової дисципліни забезпечувала «громадський порядок», здійснюючи патрулювання у місті та заступаючи на добові чергування.

на початку липня минулого року наказом так званого «начальника «управления внутренних дел ВГА Харьковской области» зрадницю було призначено на посаду «и. о. инспектора ДПС отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел ВГА Харьковской области». При цьому підозрювана продовжувала виконувати обов’язки «начальника отдела кадрового обеспечения».

Після деокупації Вовчанська підозрювана разом з військовими РФ втекла на непідконтрольну територію. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.