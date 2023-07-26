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26.07.2023  18:39   Дмитро Колонєй

У Харкові ліквідували 12 аварій на водоводах

Про найбільш важливі ділянки, на яких працювали бригади підприємства, розповіли у комплексі «Харківводопостачання».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводопостачання», фахівці підприємства напередодні ліквідували 12 аварій на водоводах.
 
  • у Новобаварському районі на вул. Власенка робітники КП «Харківводоканал» оперативно виконали комплекс відновлювальних заходів на магістралі діаметром 150 мм., оскільки трубопровід забезпечує водою багатьох мешканців району, ремонт виконали у стислий термін.
  • усунули аварійну ситуацію а після завершення ремонтних заходів території облаштували на магістралі у пров. 1-му Райгородському. 
  • 26 липня 2023 року, ремонтні бригади почали ліквацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова переклали понад 100 кілометрів труб.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, аварія, харків, комунальники
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