26.07.2023 18:39 Дмитро Колонєй
У Харкові ліквідували 12 аварій на водоводах
Про найбільш важливі ділянки, на яких працювали бригади підприємства, розповіли у комплексі «Харківводопостачання».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на комплекс «Харківводопостачання», фахівці підприємства напередодні ліквідували 12 аварій на водоводах.
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у Новобаварському районі на вул. Власенка робітники КП «Харківводоканал» оперативно виконали комплекс відновлювальних заходів на магістралі діаметром 150 мм., оскільки трубопровід забезпечує водою багатьох мешканців району, ремонт виконали у стислий термін.
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усунули аварійну ситуацію а після завершення ремонтних заходів території облаштували на магістралі у пров. 1-му Райгородському.
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26 липня 2023 року, ремонтні бригади почали ліквацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
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