26.07.2023 17:39 Дмитро Колонєй

Три харківські трамваї змінять маршрут або не курсуватимуть

Про зміни у курсуванні транспорту через ремонт колії проінформували в харківському Департаменті інфраструктури.



РЕДПОСТ

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт трамвайної колії 27 липня 2023 року буде припинений з 9:00 до 17:00 рух трамваїв на вул. Москалівській, від вул. Гольдбергівської до РК «Новожанове», та на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до РК «Новоселівка», буде припинений з 9:00 до 17:00 27 липня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

Трамвай №3

(частина 1): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Конєва - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;

(частина 2): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;

Трамвай №7:

не курсує;

Трамвай №27

(частина 1): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;

(частина 2): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що два харківські автобуси змінили маршрут до кінця літа.