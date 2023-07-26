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26.07.2023  17:39   Дмитро Колонєй

Три харківські трамваї змінять маршрут або не курсуватимуть

Про зміни у курсуванні транспорту через ремонт колії проінформували в харківському Департаменті інфраструктури.


РЕДПОСТ
Як повідояляє РЕДПОСТ, із  посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт трамвайної колії  27 липня 2023 року буде припинений з 9:00 до 17:00 рух трамваїв на вул. Москалівській, від вул. Гольдбергівської до РК «Новожанове», та на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до РК «Новоселівка», буде припинений з 9:00 до 17:00 27 липня.
 

У цей час трамваї курсуватимуть так:

Трамвай №3

 
  • (частина 1): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Конєва - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;
  • (частина 2): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;
 

Трамвай №7:

  • не курсує;
 

Трамвай №27

  • (частина 1): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
  • (частина 2): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що два харківські автобуси змінили маршрут до кінця літа.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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