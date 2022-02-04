04.02.2022 10:34 Рита Парфенова

В Харькове задержали анонима, рассылавшего сообщения о минированиях (видео, фото)

Правоохранители Харьковщины разоблачили злоумышленника, причастного к рассылке заведомо ложных сообщений о заминировании объектов в Харькове.

Правоохранители Харькова выявили злоумышленника, делавшего анонимные сообщения о минировании различных объектов на территории города, передает РЕДПОСТ.

Им оказался 39-летний харьковчанин. На сегодняшний день установлено его причастность к, по меньшей мере, четырнадцати таким сообщениям. Злоумышленник в декабре прошлого года рассылал сообщения о наличии взрывчатки в зданиях Харьковской областной государственной администрации, Харьковского апелляционного суда, международного аэропорта, железнодорожных и автомобильных вокзалов, а также торгово-развлекательных центров.

3 февраля после очередного сообщения о минировании оперативники спецслужбы и полицейские провели операцию по прекращению противоправной деятельности злоумышленника. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъята компьютерная техника и средства связи.

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Изъятая техника направлена ​​на проведение компьютерно-технического исследования, по результатам которого будет решен вопрос уведомления мужчины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проверяется версия о возможной причастности к организации рассылки заведомо ложных сообщений иностранных спецслужб.





Правоохранители предупреждают, что в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия.



Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Принятыми мерами правоохранители оперативно устанавливают место нахождения «анонимных террористов».



За совершение таких преступлений действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Кроме этого, злоумышленнику придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его противоправных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержали «минера» вокзала.