04.02.2022 10:45 Виталий Хиневич

Чехия отменяет карантинные ограничения для невакцинированных

Посещать места общественного питания и культурные мероприятия можно будет без ограничений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что правительство Чехии с 9 февраля отменяет использование COVID-сертификатов о выздоровлении или вакцинации. Таким образов для посещения ресторанов, спортзалов, культурных мероприятий и мест сферы услуг больше не нужно будет предъявлять медицинский документ.

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В свою очередь с 18 февраля в Чехии больше не будут проводить обязательное тестирование чехов на предмет коронавирусной инфекции в школах и на рабочих местах.