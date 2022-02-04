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04.02.2022  10:45   Виталий Хиневич

Чехия отменяет карантинные ограничения для невакцинированных

Посещать места общественного питания и культурные мероприятия можно будет без ограничений.

Чехия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что правительство Чехии с 9 февраля отменяет использование COVID-сертификатов о выздоровлении или вакцинации. Таким образов для посещения ресторанов, спортзалов, культурных мероприятий и мест сферы услуг больше не нужно будет предъявлять медицинский документ.
 
 
В свою очередь с 18 февраля в Чехии больше не будут проводить  обязательное тестирование чехов на предмет коронавирусной инфекции в школах и на рабочих местах.
 
Напомним, в олимпийской сборной Украины выявлен случай заболевания коронавирусом.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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