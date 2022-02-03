03.02.2022 11:38 Евгений Клочко

На открытии Олимпиады в Пекине флаг Украины понесет харьковчанка

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) определился с именами спортсменов, которые пронесут флаг Украины на открытии зимних Игр-2022 в Пекине 4 февраля.



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Как и на предыдущей Олимпиаде в Токио, флаг страны доверят сразу двоим спортсменам. На этот раз этой чести удостоились фристайлист Александр Абраменко и харьковская фигуристка Александра Назарова.

Об этом сообщили на сайте НОК. Выбор сразу двоих атлетов отвечает позиции МОК о гендерном равенстве. 33-летний николаевец Абраменко – олимпийский чемпион по лыжной акробатике 2018 года, а 25-летняя харьковчанка Назарова – серебряный призер Юношеских олимпийских игр-2012 по парному фигурному катанию.

"Еще в Пхенчхане-2018 я стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. Поэтому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", – призналась девушка.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах:

биатлоне,

бобслее,

горнолыжном спорте,

лыжном спорте,

фигурном катании,

фристайле,

шорт-треке. По сравнению с Олимпийскими играми 2018 в Корее, в соревнаниях будет принимать учатие на 12 украинских спортсменов больше. Харковские спортмены будут соревноваться за медали в: лыжных гонках - Руслан Перехода,

фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,

шорт-треке – Ульяна Дуброва. Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля.