03.02.2022 11:38 Евгений Клочко
На открытии Олимпиады в Пекине флаг Украины понесет харьковчанка
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) определился с именами спортсменов, которые пронесут флаг Украины на открытии зимних Игр-2022 в Пекине 4 февраля.
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Как и на предыдущей Олимпиаде в Токио, флаг страны доверят сразу двоим спортсменам. На этот раз этой чести удостоились фристайлист Александр Абраменко и харьковская фигуристка Александра Назарова.
Об этом сообщили на сайте НОК. Выбор сразу двоих атлетов отвечает позиции МОК о гендерном равенстве. 33-летний николаевец Абраменко – олимпийский чемпион по лыжной акробатике 2018 года, а 25-летняя харьковчанка Назарова – серебряный призер Юношеских олимпийских игр-2012 по парному фигурному катанию.
"Еще в Пхенчхане-2018 я стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. Поэтому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", – призналась девушка.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах:
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биатлоне,
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бобслее,
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горнолыжном спорте,
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лыжном спорте,
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фигурном катании,
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фристайле,
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шорт-треке.
По сравнению с Олимпийскими играми 2018 в Корее, в соревнаниях будет принимать учатие на 12 украинских спортсменов больше.
Харковские спортмены будут соревноваться за медали в:
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лыжных гонках - Руслан Перехода,
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фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,
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шорт-треке – Ульяна Дуброва.
Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля.
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