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03.02.2022  11:38   Евгений Клочко

На открытии Олимпиады в Пекине флаг Украины понесет харьковчанка

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) определился с именами спортсменов, которые пронесут флаг Украины на открытии зимних Игр-2022 в Пекине 4 февраля.


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Как и на предыдущей Олимпиаде в Токио, флаг страны доверят сразу двоим спортсменам. На этот раз этой чести удостоились фристайлист Александр Абраменко и харьковская фигуристка Александра Назарова.
 
Об этом сообщили на сайте НОК. Выбор сразу двоих атлетов отвечает позиции МОК о гендерном равенстве. 33-летний николаевец Абраменко – олимпийский чемпион по лыжной акробатике 2018 года, а 25-летняя харьковчанка Назарова – серебряный призер Юношеских олимпийских игр-2012 по парному фигурному катанию.
 
 
"Еще в Пхенчхане-2018 я стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. Поэтому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", – призналась девушка.
 
Напомним, на Олимпиаде в Пекине Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах:
 
  • биатлоне,
  • бобслее,
  • горнолыжном спорте,
  • лыжном спорте,
  • фигурном катании,
  • фристайле,
  • шорт-треке.
 
По сравнению с Олимпийскими играми 2018 в Корее, в соревнаниях будет принимать учатие на 12 украинских спортсменов больше.
 
Харковские спортмены будут соревноваться за медали в:
 
  • лыжных гонках - Руслан Перехода,
  • фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,
  • шорт-треке – Ульяна Дуброва.
 
Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля.
 
Источник:   НОК
 Тэги:  олимпиада, харьков
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