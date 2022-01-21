21.01.2022 15:40 Евгений Клочко

Меньше соли, сахара и жиров: новое меню в харьковских учебных заведениях

В городских учебных учреждениях постепенно внедряют новое меню и приглашают родительскую общественность приобщиться к разработке технологических карт.

Об этом сегодня, 21 января, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Она отметила, что с января 2022 года питание в городских школах и детских садах организовано согласно обновленным рекомендациям Министерства здравоохранения Украины, которые разрабатывались во исполнение соответствующего постановления Кабинета Министров Украины 24 марта 2021 года. В обновленном меню ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и консервов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, бобовых, круп, свежих овощей и фруктов.

По словам Ольги Деменко, такое нововведение родители, дети которых посещают городские учебные заведения, восприняли неоднозначно.

«В семьях, где давно внедряется здоровое питание, положительно отзываются о новом меню. Впрочем, есть родители, которые не воспринимают изменения и считают, что их ребенок остается голодным. Поэтому будем внимать замечаниям родителей, привлекать их к разработке технологических карт. Такие вещи нужно делать постепенно. В частности, мы осторожно относимся к использованию специй, которые есть в обновленном меню, но на которые у детей может быть аллергия. Впрочем, то, что здоровое питание является залогом здоровья, это однозначно правда», - отметила директор департамента.

Она подчеркнула, что меню из 160 блюд, разработанных известным в Украине поваром Евгением Клопотенко, носит рекомендательный характер, поэтому может изменяться образовательными учреждениями при условии соблюдения утвержденных министерством норм. Таким образом, вскоре специалисты харьковского Государственного технологического университета помогут технологам и поварам городских учебных заведений увеличить количество технологических карт до 300, чтобы питание детей было еще более разнообразным.

Также директор департамента напомнила, что в городе 40% стоимости питания воспитанников детских садов финансируется из городского бюджета, а 52 тыс. учащихся начальных классов обеспечены бесплатными завтраками. Кроме того, около 8,5 тыс. школьников льготных категорий получают бесплатные обеды, из которых 3,6 тыс. - дети переселенцев и 2,5 тыс – дети участников АТО.

Ранее сообщалось, что сотрудники детских садов Харькова обязаны будут делать каждый день фотоотчеты меню и отравлять материал родителям.

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