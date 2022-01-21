21.01.2022 15:55 Виталий Хиневич

Харьковчанка получила тяжелые травмы на горнолыжной базе: что известно

Женщина находится в тяжелом состоянии, под постоянным наблюдением медиков.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Татьяна Ищенко, сестра потерпевшей женщины, сообщила, что ее родственница находится в тяжелом состоянии. В частности у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Медики провели хирургическую операцию в виде трепанации черепа, сейчас она находится без сознания - в коме.

В свою очередь по факту происшествия женщины на горнолыжном курорте "Харьковская Швейцария" правоохранители отрыли уголовное производство.

Кроме этого Татьяна отметила, что трасса для спуска на тюбинге была не подготовлена, с нарушениями техники безопасности. В частности, не были установлены заградительные сетки, персонал не инструктирован, а медицинский персонал вовсе отсутствовал.

В прокуратуре просят всех, кому известны какие-либо обстоятельства указанного уголовного правонарушения, сообщить информацию в Киевскую окружную прокуратуру г. Харькова по телефону 057-700-26-60 или в следственный отдел Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 16 января 2022 года 47-летняя женщина отдыхала на территории ГК «Харьковская Швейцария». Во время тюбингового катания с горы в связи с нерасчищенной снежной трассой тюба перевернулась и женщина получила телесные повреждения