20.08.2021 19:10 Виталий Хиневич

Куда пойти на выходных 21-24 августа в Харькове

Впереди нас ждет 4 выходных дня с 21 по 24 августа. Корреспондент РЕДПОСТ собрал интересные места для полезного время провождения, где не будет скучно никому.

Сквер «Стрелка» с 21 по 24 августа готова вкусно накормить гурманов под различные музыкальные треки. По адресу переулок Банный будет проходить ярмарка еды . Отведать вкусные «ништяки» возможно будет с 9.00 до 21.00.

Отведав вкусностей, можно прокатиться на лодках, которые доступны к прокату с 9.00 до 23.00. Лодочная станция в Харькове находиться возле моста Влюбленных, вторая станция - в начале улицы Полтавский шлях.

Для желающих прикоснуться к истории, будет работать фотовыставка под названием «Харьков знакомый - незнакомый». На старинных почтовых открытках возможно будет увидеть, как выглядели улицы Харькова в ХIХ и ХХ веке. Выставка будет представлена в Харьковском историческом музее им. Н. Ф. Сумцова по адресу: ул. Университетская, 5 с Время работы - с 9.30 до 17.00.

Увидеть, как заходят на посадку самолеты, ознакомиться с диспетчерским пунктом, с пожарной часть - харьковчан и гостей города ждут на экскурсию в Харьковский международный аэропорт. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Ромашкина,1 с 10.00 до 18.00.

Для сладкоежек все выходные будет работать «Ярмарка меда» . На торговых рядах будут представлены различные сорта и виды меда, а также разнообразные медовые изделия. Насладиться сладкими дарами природы можно будет с 11.00 до 20.00 по улице Сумская, 25.

Желающих пройтись по тихим улочкам города, ждут на экскурсию «Москалевка - забытые мировые имена». Любители старины встречаются возле моста Влюбленных со стороны Цирка 22 августа в 18.00.

Киноманов ожидает настоящий «кино-бум». В «Летопарке» будет проходить мероприятие «Кино под открытым небом» . Оценить игру актеров и закрученные сюжеты можно будет на выходных с 20.00 по адресу Сумская, 81. Параллельно с этим ночь кино будет проходить на арт-заводе «Механика» , по адресу Плехановская,126. Начало в 21.00.

Остается только взять с собой хорошее настроение и по полной врываться в выходные.

Ранее РЕДПОСТ публиковал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.