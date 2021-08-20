20.08.2021 19:10 Виталий Хиневич
Куда пойти на выходных 21-24 августа в Харькове
Впереди нас ждет 4 выходных дня с 21 по 24 августа. Корреспондент РЕДПОСТ собрал интересные места для полезного время провождения, где не будет скучно никому.
Сквер «Стрелка» с 21 по 24 августа готова вкусно накормить гурманов под различные музыкальные треки. По адресу переулок Банный будет проходить ярмарка еды
. Отведать вкусные «ништяки» возможно будет с 9.00 до 21.00.
Отведав вкусностей, можно прокатиться на лодках, которые доступны к прокату с 9.00 до 23.00. Лодочная станция в Харькове
находиться возле моста Влюбленных, вторая станция - в начале улицы Полтавский шлях.
Для желающих прикоснуться к истории, будет работать фотовыставка
под названием «Харьков знакомый - незнакомый». На старинных почтовых открытках возможно будет увидеть, как выглядели улицы Харькова в ХIХ и ХХ веке. Выставка будет представлена в Харьковском историческом музее им. Н. Ф. Сумцова по адресу: ул. Университетская, 5 с Время работы - с 9.30 до 17.00.
Увидеть, как заходят на посадку самолеты, ознакомиться с диспетчерским пунктом, с пожарной часть - харьковчан и гостей города ждут на экскурсию
в Харьковский международный аэропорт. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Ромашкина,1 с 10.00 до 18.00.
Для сладкоежек все выходные будет работать «Ярмарка меда»
. На торговых рядах будут представлены различные сорта и виды меда, а также разнообразные медовые изделия. Насладиться сладкими дарами природы можно будет с 11.00 до 20.00 по улице Сумская, 25.
Желающих пройтись по тихим улочкам города, ждут на экскурсию
«Москалевка - забытые мировые имена». Любители старины встречаются возле моста Влюбленных со стороны Цирка 22 августа в 18.00.
Киноманов ожидает настоящий «кино-бум». В «Летопарке» будет проходить мероприятие «Кино под открытым небом»
. Оценить игру актеров и закрученные сюжеты можно будет на выходных с 20.00 по адресу Сумская, 81. Параллельно с этим ночь кино будет проходить на арт-заводе «Механика»
, по адресу Плехановская,126. Начало в 21.00.
Остается только взять с собой хорошее настроение и по полной врываться в выходные.
Ранее РЕДПОСТ публиковал
план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости