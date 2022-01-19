19.01.2022 14:58 Дмитрий Колоней
Стало известно, сколько заработал Усик на бое с Джошуа
Расходы серьезно сократили гонорар украинской звезды бокса.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Сегодня, абсолютный чемпион по боксу Александр Усик, комментируя информацию в СМИ о 17-18-миллионом гонораре за бой с Джошуа, раскрыл реальный его размер и сколько от него осталось.
Отметив в интервью, что информация не соответствует действительности, боксер пояснил ситуацию. Спортсмену, выходящему на ринг в таких поединках, как бой с Джошуа, достается 20 процентов от общей суммы. Уже из этой суммы идет выплата:
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промоутерам,
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команде,
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затраты: на подготовку,
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проживание,
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питание,
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оплата спарринг-партнеров (хороший спарринг в неделю обходится примерно $1,5 тыс.) А тренироваться с ним надо от 2-х до 15 недель.
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переезды (в том числе спаррингов).
Подведя итог своим расходам, Александр Усик отметил, что доход от проведенного боя по словам украинского боксера, составил 1,6 миллиона фунтов или порядка 2,18 млн долларов.
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