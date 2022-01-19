19.01.2022 14:40 Виталий Хиневич
Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: назначена дата подготовительного заседания
Подготовительное заседание по делу авиакатастрофы АН-26 пройдет в конце января.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Cуспільне".
Сообщается, что подготовительное заседание суда пройдет в Чугуевском городском суде 28 января в 10:00.
С помощью автоматизированной системы был избран судья, который будет рассматривать уголовное производство. Таким образом, дело будет слушать судья Оксана Златоверха.
Напомним, ранее мы писали о том что в результате крушения самолета Ан-26
погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке.
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