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19.01.2022  14:25   Васили Голосный

Крещение 2022: тысячи харьковчан пришли в Саржин Яр (фото)

19 января верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается древнейшим праздником в христианской культуре.

Крещение 2022: тысячи харьковчан пришли в Саржин Яр (фото)
 
В Харькове тысячи харьковчан присоединились к древнему ритуалу и трижды ныряли в ледяную воду с головой, а также набирали освященную воду из разных источников, которая по поверью считается целительной. 
 
О том, как это происходило в Саржином Яру, далее фоторепортаж Василия Голосного.

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Тэги:  крещение, саржин яр, харьков
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