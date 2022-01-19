Крещение 2022: тысячи харьковчан пришли в Саржин Яр (фото)

19 января верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается древнейшим праздником в христианской культуре.
Если в отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночной снегопад продолжится утром, но к полудню должен закончиться.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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