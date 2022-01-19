19.01.2022 14:25 Васили Голосный

Крещение 2022: тысячи харьковчан пришли в Саржин Яр (фото)

19 января верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается древнейшим праздником в христианской культуре.

В Харькове тысячи харьковчан присоединились к древнему ритуалу и трижды ныряли в ледяную воду с головой, а также набирали освященную воду из разных источников, которая по поверью считается целительной.

О том, как это происходило в Саржином Яру, далее фоторепортаж Василия Голосного.

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