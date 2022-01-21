21.01.2022 09:56 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 684 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 971 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 252 721 человек. Выздоровело 234 678 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 516 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 741 человек (в том числе 684 жителей города Харькова). 60 человек заболели в Изюмском районе, 47 – в Красноградском, 44 – в Богодуховском, 37 – в Лозовском, 33 – в Чугуевском, 9 в Купянском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 января.