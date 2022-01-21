    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 января
21.01.2022  09:56   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 684 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 971 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 252 721 человек. Выздоровело 234 678 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 516 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 741 человек (в том числе 684 жителей города Харькова). 60 человек заболели в Изюмском районе, 47 – в Красноградском, 44 – в Богодуховском, 37 – в Лозовском, 33 – в Чугуевском, 9 в Купянском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 21 января 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.01 Медицина Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации 20.01 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 января 19.01 Медицина США передали Украине вакцину от коронавируса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 