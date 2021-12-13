13.12.2021 18:46 Евгений Клочко

Как девочка с алопецией покоряет мир художественной гимнастики

Более 5% людей в мире живут с такой особенностью, как алопеция, то есть отсутствие волос на голове. К этому проценту относится и юная харьковская спортсменка Анастасия Апанасенко.

Настя потеряла волосы в возрасте 4 лет. С того момента жизнь ее изменилась. Ее попросили прекратить посещение детского садика, на нее показывали пальцами и смеялись. Тогда только и оставалось, что надеть парик и закрыться в себе на всю жизнь. Но семья, спорт, художественная гимнастика и успехи дали ей силы не стесняться своей особенности, а нести ее с гордо поднятой головой.

В 2021 году Настя стала абсолютной Чемпионкой Украины по художественной гимнастике по ФСО Спартак, который состоялся в Ужгороде. В этом же году она стала обладательницей титула Чемпионки Харьковской области по первому взрослому разряду, а также Чемпионки города Харьков среди участниц 2009 года. Конечно, такими результатами она может гордиться благодаря своему тренеру и регулярным тренировкам.

В 2018 и 2019 годах она также покорила спортивные площадки и взяла первые места таких стран, как Нидерланды и Израиль.

Недавно Анастасия стала моделью детской коллекции дизайнера Алексея Залевского, что стало для нее воплощением одной из детских мечт. Главная ее мечта - стать Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

Анастасия является настоящим примером для многих детей и взрослых в плане взгляда на жизнь и того, как нужно идти к своей цели. Она гордится своей особенностью и показывает всем, что алопеция - не преграда, а настоящий дар.