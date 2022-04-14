14.04.2022 09:56 Рита Парфенова

Под Харьковом взорвали мост с техникой россиян, направлявшейся в Изюм (фото)

Группа Сил специальных операций Украины взорвала мост с военной техникой российских захватчиков, которая направлялась в город Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает РЕДПОСТ.



Вражескую технику, двигавшуюся а усиление своей группировки в под Изюмом, укаринские военные обнаружили несколько дней назад. Это были бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала".





Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Им стал мост по пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента.

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО начали ждать врага. В определенное время ССО совершили подрыв моста, уничтожив всю вражескую колонну. После подрыва моста с помощью беспилотника было подтверждено, что цель поражена.

После этого дело завершили бойцы из Сил обороны Украины.