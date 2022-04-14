Газ вернулся в четыре тысячи квартир и домов Харькова

В Харькове продолжают восстанавливать газоснабжение жилых домов.
Специалисты АО «Харьковгоргаз» продолжают возобновлять газоснабжение жителям города, передает РЕДПОСТ.
Несмотря на то, что Харьков остается в эпицентре военных действий,, бригады рабочих ежедневно работают во всех районах города: локализуют утечки газа, проводят сварочные работы, заменяют на домовых и подземных газопроводах поврежденные участки, продолжают заботиться о надежности снабжения харьковчан природным газом.
Как сообщили на предприятии, за последние дни специалисты «Харьковгоргаза» возобновили газоснабжение 4 тыс. потребителей.
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