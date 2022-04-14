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14.04.2022  09:26   Рита Парфенова

Газ вернулся в четыре тысячи квартир и домов Харькова

В Харькове продолжают восстанавливать газоснабжение жилых домов.

ремонт газовой грубы после обстрела Харькова

Специалисты АО «Харьковгоргаз» продолжают возобновлять газоснабжение жителям города, передает РЕДПОСТ.
 
Несмотря на то, что Харьков остается в эпицентре военных действий,, бригады рабочих ежедневно работают во всех районах города: локализуют утечки газа, проводят сварочные работы, заменяют на домовых и подземных газопроводах поврежденные участки, продолжают заботиться о надежности снабжения харьковчан природным газом.
 
Как сообщили на предприятии, за последние дни специалисты «Харьковгоргаза» возобновили газоснабжение 4 тыс. потребителей.

Тэги:  газ, харьков
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