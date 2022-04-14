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14.04.2022  08:56   Рита Парфенова

Многодетную семью под обстрелами вывезли из опасного района под Харьковом (видео)

Правоохранители отчитались об успешно проведенной операции.

Мать и шестерых детей, один из которых имеет ограниченные возможности по здоровью, удалось эвакурировать в безопасный регион Украины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам помощника начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслава Маркова, эта семья, проживающая в пригороде Харькова, давно находится на попечении правоохранителей. Когда на территории их населенного пункта стало совсем опасно находиться под круглосуточными обстрелами, руководство харьковской полиции приняло решение о немедленном вывозе детей и родителей во Львовскую область.

При поддержке волонтеров эту проблему удалось решить достаточно быстро. Сейчас семья уже направляется к безопасному месту и вскоре сможет спокойно перевести дыхание в новом доме.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, эвакуация, полиия, харьков
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