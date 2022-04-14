14.04.2022 08:37 Рита Парфенова

После обстрела в Харькове одновременно горело 16 квартир, - ГСЧС

За сутки с 13 по 14 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 оперативных выезда



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 14 апреля.

15 вызовов было на пожары, вызванные обстрелами. Возгорания произошли в в Немышлянском (1), Московском (8), Киевском (3) и Индустриальном (1) районах города Харькова, а также Изюмском (1) и Харьковском (1) районах области.

Крупнейший пожар возник в 12:58 в складском здании Немышлянского района города Харькова. Площадь пожара составила около 4000 кв. Ликвидировали пожар 12 отделений ГСЧС.

Также в 20:53 пожар произошел в 9-этажном жилом доме в Московском районе города Харькова. Площадь пожара составила около 1000 кв.м., горело 16 квартир с 6 по 9 этажа. Для ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Еще два пожара произошли по другим причинам, не связанным обстрелами , также спасатели 3 раза выезжали на разборку завалов и 4 — на помощь населению.

В частности, спасатели Киевского района оказали помощь больной пожилой женщине, которая самостоятельно не имела возможности передвигаться. ГСЧСники транспортировали женщину из квартиры на седьмом этаже жилой девятиэтажки к автомобилю экстренной медицинской помощи. В дальнейшем медики госпитализировали женщину в лечебное учреждение.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 87 выездов для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.