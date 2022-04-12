12.04.2022 12:57 Рита Парфенова

Консультации по админуслугам в Харькове предоставляются онлайн: куда обращаться

Пока ЦНАП и его территориальные подразделения не работают, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.

За минувшие выходные Центр предоставления административных услуг города Харькова предоставил около 800 онлайн-консультаций, сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

«Мы вместе с вами находимся в одинаковых условиях – условиях военных действий в нашем родном Харькове и понимаем, что сегодня для вас очень важна информация по разным вопросам. Поэтому предоставляем расширенный список департаментов и организаций, которые готовы предоставить вам консультации», - отметили в ЦПАУ города Харькова.



Так, харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись следующими контактами:

предоставления социальных услуг консультирует Департамент социальной политики:

- электронная почта:

- страница в «Facebook»: по вопросамконсультирует Департамент социальной политики:- электронная почта: [email protected] - страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/soczahist.kh

регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти - Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):

- «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05

- электронная почта: по вопросам- Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):- «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05- электронная почта: [email protected]

регистрации места жительства - Департамент регистрации:

- страница в «Facebook»:

- резервная электронная почта: по вопросам о- Департамент регистрации:- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/dr.city.kharkov.ua/ - резервная электронная почта: [email protected] (только для получения консультаций в период военного положения).

по вопросам о предоставлении паспортных услуг - Государственная миграционная служба Украины:

- телефон: (098)0886004

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получения статуса многодетной семьи - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи молодежи и спорта:- электронная почта: по вопросам- Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи молодежи и спорта:- электронная почта: [email protected]

по вопросам защиты прав детей – Департамент служб по делам детей:

по вопросам о пересечении границы ребенком без согласия второго из родителей, лишения родительских прав, совершение сделок с имуществом, принадлежащим ребенку и т.д.

все вопросы по защите прав детей по административным районам г. Харькова:

В ЦНАП обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в пределах своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.