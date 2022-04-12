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12.04.2022  12:57   Рита Парфенова

Консультации по админуслугам в Харькове предоставляются онлайн: куда обращаться

Пока ЦНАП и его территориальные подразделения не работают, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.

региональный центр харькова

За минувшие выходные Центр предоставления административных услуг города Харькова предоставил около 800 онлайн-консультаций, сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

«Мы вместе с вами находимся в одинаковых условиях – условиях военных действий в нашем родном Харькове и понимаем, что сегодня для вас очень важна информация по разным вопросам. Поэтому предоставляем расширенный список департаментов и организаций, которые готовы предоставить вам консультации», - отметили в ЦПАУ города Харькова.
 
Так, харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись следующими контактами:
по вопросам предоставления социальных услуг консультирует Департамент социальной политики:
- электронная почта: [email protected]
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/soczahist.kh
 
по вопросам регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти - Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):
- «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05
- электронная почта: [email protected]
 
по вопросам о регистрации места жительства - Департамент регистрации:
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/dr.city.kharkov.ua/
- резервная электронная почта: [email protected] (только для получения консультаций в период военного положения).
 
по вопросам о предоставлении паспортных услуг - Государственная миграционная служба Украины:
- телефон: (098)0886004
 
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по вопросам получения статуса многодетной семьи - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи молодежи и спорта:- электронная почта: [email protected]
 
по вопросам защиты прав детей – Департамент служб по делам детей:
- электронная почта [email protected]
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/dssdkharkiv/
 
по вопросам о пересечении границы ребенком без согласия второго из родителей, лишения родительских прав, совершение сделок с имуществом, принадлежащим ребенку и т.д.
- электронная почта: [email protected]
 
все вопросы по защите прав детей по административным районам г. Харькова:

В ЦНАП обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в пределах своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.

Источник:   ХГС
 Тэги:  цнап, харьков, админуслуги
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