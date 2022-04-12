12.04.2022 13:25 Виталий Хиневич

В Харькове возобновляет работу крупный рынок

Предприниматели могут начинать свою деятельность на рынке.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление в Facebook руководства ТРЦ «Барабашово».

Сообщается, что с 12 апреля в Харькове ТРЦ «Барабашово» возобновляет свою работу. Сколько предпринимателей откроет свои торговые точки, на данные момент неизвестно. Администрация рынка планирует наладить реализацию одежды, посуды, предметами быта и ремонтным оборудованием.

"Мы призываем предпринимателей выйти на работу. Это существенно не повлияет на финансовое положение рынка, но здесь есть психологический момент. "Барабашово" должно показать Харькову, что здесь работа возобновляется, несмотря на обстрелы. Ранее торговый центр давал 60 тысяч рабочих мест. Если люди будут возвращаться, если бизнес начнет работу, то мы будем видеть, что экономика не умерла», — сообщил спикер торгового центра "Барабашово" Сергей Зайцев.

В это же время отмечается, что вследствие обстрела рынка оккупантами пострадало около 7 гектаров площади торгового центра.

Возобновить работу рынка решили для того в частности для того, чтобы предоставлять людям возможность зарабатывать на жизнь и платить налоги в бюджет страны.