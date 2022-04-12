    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность В Харькове возобновляет работу крупный рынок
12.04.2022  13:25   Виталий Хиневич

В Харькове возобновляет работу крупный рынок

Предприниматели могут начинать свою деятельность на рынке.

Барабашово
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление в Facebook руководства ТРЦ «Барабашово».
 
Сообщается, что с 12 апреля в Харькове ТРЦ «Барабашово» возобновляет свою работу. Сколько предпринимателей откроет свои торговые точки, на данные момент неизвестно. Администрация рынка планирует наладить реализацию одежды, посуды, предметами быта и ремонтным оборудованием.
 
"Мы призываем предпринимателей выйти на работу. Это существенно не повлияет на финансовое положение рынка, но здесь есть психологический момент. "Барабашово" должно показать Харькову, что здесь работа возобновляется, несмотря на обстрелы. Ранее торговый центр давал 60 тысяч рабочих мест. Если люди будут возвращаться, если бизнес начнет работу, то мы будем видеть, что экономика не умерла», — сообщил спикер торгового центра "Барабашово" Сергей Зайцев.
 
В это же время отмечается, что вследствие обстрела рынка оккупантами пострадало около 7 гектаров площади торгового центра.
 
Возобновить работу рынка решили для того в частности для того, чтобы предоставлять людям возможность зарабатывать на жизнь и платить налоги в бюджет страны. 
 
Источник:   ТРЦ Барабашово
 Тэги:  харьков, агрессия россии, экономика
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Медицина Харьковские врачи: режим работы во время войны 12.04 Общество Известный британский архитектор будет участвовать в восстановлении Харькова 12.04 Общество Каждый микрорайон должен отличаться по архитектуре, - Игорь Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 