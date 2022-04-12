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12.04.2022  14:17   Рита Парфенова

Медики скорой Харькова получили спецзащиту от обстрелов (фото)

Первую партию бронежилетов для работников экстренной медицинской помощи доставили в Харьков.

Медики скорой Харькова получили спецзащиту от обстрелов

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ,

"Получили первую партию бронежилетов для работников экстренной медицинской помощи. Жилеты изготовлены специально для водителей и фельдшеров быстрой, они облегчены и очень удобны в использовании",- рассказал Олег Синегубов.

Медики скорой Харькова получили спецзащиту от обстрелов

В дальнейшем такие же бронежилеты планируют передать спасателям, сотрудникам коммунальных служб, связистам и другим службам, которые ежедневно, рискуя жизнью, ликвидируют последствия вторжения оккупантов.

"Ожидаем еще более полутысячи бронежилетов именно для медработников. Спасибо Львовскому оборонному кластеру и волонтерам за такую ​​важную помощь",- отметил председатель ХОВА.

Медики скорой Харькова получили спецзащиту от обстрелов

Ранее РЕДПОСТ писал, как работают бригады скорой помощи под обстрелами в Харьковской области.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  скорая, агрессия россии, бронежилет, харьков
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