Медики скорой Харькова получили спецзащиту от обстрелов (фото)

Первую партию бронежилетов для работников экстренной медицинской помощи доставили в Харьков.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ,
"Получили первую партию бронежилетов для работников экстренной медицинской помощи. Жилеты изготовлены специально для водителей и фельдшеров быстрой, они облегчены и очень удобны в использовании",- рассказал Олег Синегубов.
В дальнейшем такие же бронежилеты планируют передать спасателям, сотрудникам коммунальных служб, связистам и другим службам, которые ежедневно, рискуя жизнью, ликвидируют последствия вторжения оккупантов.
"Ожидаем еще более полутысячи бронежилетов именно для медработников. Спасибо Львовскому оборонному кластеру и волонтерам за такую важную помощь",- отметил председатель ХОВА.
Ранее РЕДПОСТ писал, как работают бригады скорой помощи под обстрелами в Харьковской области.
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