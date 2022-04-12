12.04.2022 15:00 Виталий Хиневич

Квитанции за потребление газа получат не все харьковчане

Процесс формирования счетов уже окончен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковгазсбыт".

Сообщается, что в связи с вражескими обстрелами Харькова, бумажные квитанции получат все абоненты "Харьковгазсбыта". В районах, где ситуация более спокойная, квитанции будут доставлены после 10 апреля.

Для клиентов, не получивших бумажные счета, данные для расчета за потребленный газ:

будут передаваться непосредственно в банки;

будут отправляться в SMS и электронную почту;

уже есть в клиентских сервисах 104.ua и в viber-боте «ТВІЙ ГАЗЗБУТ».

Кроме этого, оплатить услуги компании можно следующим образом:

с помощью кнопки "Оплатить газ" на сайте "Харьковгаз сбыта";

Viber-бота "ТВІЙ ГАЗЗБУТ ";

сервисов 104.ua.