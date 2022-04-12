12.04.2022 15:00 Виталий Хиневич
Квитанции за потребление газа получат не все харьковчане
Процесс формирования счетов уже окончен.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу "Харьковгазсбыт".
Сообщается, что в связи с вражескими обстрелами Харькова, бумажные квитанции получат все абоненты "Харьковгазсбыта". В районах, где ситуация более спокойная, квитанции будут доставлены после 10 апреля.
Для клиентов, не получивших бумажные счета, данные для расчета за потребленный газ:
-
будут передаваться непосредственно в банки;
-
будут отправляться в SMS и электронную почту;
-
уже есть в клиентских сервисах 104.ua и в viber-боте «ТВІЙ ГАЗЗБУТ».
Кроме этого, оплатить услуги компании можно следующим образом:
-
с помощью кнопки "Оплатить газ" на сайте "Харьковгаз сбыта";
-
Viber-бота "ТВІЙ ГАЗЗБУТ ";
-
сервисов 104.ua.
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