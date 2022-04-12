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12.04.2022  15:00   Виталий Хиневич

Квитанции за потребление газа получат не все харьковчане

Процесс формирования счетов уже окончен.

Газ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковгазсбыт".
 
Сообщается, что в связи с вражескими обстрелами Харькова, бумажные квитанции получат все абоненты "Харьковгазсбыта".  В районах, где ситуация более спокойная, квитанции будут доставлены после 10 апреля.
 
Для клиентов, не получивших бумажные счета, данные для расчета за потребленный газ:
  • будут передаваться непосредственно в банки;
  • будут отправляться в SMS и электронную почту;
  • уже есть в клиентских сервисах 104.ua и в viber-боте «ТВІЙ ГАЗЗБУТ».
 
Кроме этого, оплатить услуги компании можно следующим образом:
  • с помощью кнопки "Оплатить газ" на сайте "Харьковгаз сбыта";
  • Viber-бота "ТВІЙ ГАЗЗБУТ ";
  • сервисов 104.ua.
Напомним, харьковская служба «1562» начала принимать обращения жителей области.
 
Источник:   Харьковгазсбыт
 Тэги:  жкх, харьков
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